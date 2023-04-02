مَن الطفل سعيد المهيري أصغر كاتب في العالم؟.. دخل موسوعة جينيس

استطاع طفل عربي يدعى سعيد المهيري أن يكون محط أنظار العالم ليتساءلوا، مَن الطفل سعيد المهيري، الذي دخل موسوعة «جينيس» لتحطيم الأرقام القياسية لكونه أصغر كاتب في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية.

مَن الطفل سعيد المهيري أصغر كاتب في العالم؟

مَن الطفل سعيد المهيري أصغر كاتب في العالم، هو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات و218 يومًا، واسمه سعيد راشد المهيري من إمارة أبوظبي الخليجية، وتمكن من أن يبيع أكثر من 1000 نسخة من كتابه إلى الأطفال.

والطفل سعيد المهيري أصغر كاتب في العالم، وألف كتابا بعنوان «الفيل سعيد والدب، وهي قصة مصورة عن اللطف والصداقة غير المتوقعة بين الحيوانين» بحسب ما ذكرته موسوعة «جينيس».

ويدور كتابه حول الفيل سعيد والدب القطبي، إذ كان الفيل في نزهة ورأى دبا قطبيا، معتقدا أن الدب سيأكله، لكن في النهاية أظهر الفيل لطفه وقال «لنقم بنزهة معا» ثم منذ تلك اللحظة أصبحوا أصدقاء وأظهروا اللطف لبعضهم البعض.

سعيد ليس الوحيد في أسرته الذي دخل موسوعة «جينيس»

وسعيد ليس هو الوحيد في أسرته الذي دخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، إذ أنه لديه شقيقته الكبرى، تدعى الظبي المهيري، ودخلت موسوعة «جينيس» كأصغر ناشرة في العالم وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، إذ إنها استطاعت أن تبيع أكثر من ألف نسخة من كتابها الأول «كانت لديّ فكرة».

وتحدث الطفل سعيد المهيري عن شقيقته، قائلاً: «هي من ألهمتني لتأليف كتابي الأول»، إذ أطلقت مباردة فريدة بعنوان «كتب من الأطفال إلى الأطفال» وتهدف إلى تشجيع الأطفال من 4 إلى 10 سنوات على الكتابة إما باللغة العربية أو الإنجليزية، بحيث يكون كل من الكاتب والرسام والناشر وكذلك قراء الكتاب هم الأطفال.