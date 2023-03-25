تفاصيل أكبر نجفة فى العالم داخل مركز مصر الثقافي الإسلامي.. دخلت موسوعة جينيس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا يتضمن تفاصيل أكبر نجفة في العالم بمركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يعُد تحفة معمارية في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على هضبة بارتفاع 24 مترا، فقد تم بناؤه على أعلى نقطة بها، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أولى ليالي شهر رمضان الكريم، والذي يحمل تشييده أهمية كبري بالنسبة للثقافة الإسلامية ونشر الخطاب الديني الوسطي، فهو يعُد بمثابة منبراً لفنون العمارة الإسلامية.

محتويات مركز مصر الثقافي الإسلامي

ولفت مركز المعلومات إلى أن المسجد يسع 107 آلاف مصلٍ ويضم «صحن الصلاة»، بالإضافة إلى دور لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة كبري، وقاعات ضخمة للمناسبات ويشمل على دار للقرآن، وهي عبارة عن 6800 متر مقسمة إلى 30 رواقا بعدد أجزاء القرآن الكريم.

3 شهادات عالمية من موسوعة جينيس حصل عليها المركز بأكبر نجفة فى العالم

وأهم ما يميز مركز مصر الثقافي الإسلامي احتواؤه على مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي يضم 1087 صفحة، أما عن مئذنتي المركز فيبلغ طولهما 140 مترا مما جعله يحصل على 3 شهادات عالمية من «موسوعة جينيس» بأكبر نجفة في العالم ، وتبلغ مساحة المسجد نحو 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.