ضبط 10 أطنان خل صناعي مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط خل صناعي مجهول المصدر

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينيه بدائرة الإدارة.

تحرير محاضر في حملات تموينية

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين، عن تحرير المحضر رقم 2010 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على 10 تنكات خل صناعي بكل تنك 1000 كيلو بإجمالي وزن 10 أطنان خل صناعي مجهول المصدر، بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدره.

كما تم تحرير 2 محضر رقم 2011 ورقم 2012 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وكذلك تحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.