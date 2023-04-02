حصة بطاقة التموين من السلع مع صرف زيادة شهر رمضان 2023.. اعرف الكمية

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من أمس السبت، حصة بطاقة التموين من السلع التموينية المقررة للبطاقة وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين في منظومة الدعم، بالإضافة إلى صرف زيادة شهر رمضان 2023 والمستحقة ضمن الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة بمدة 10 أشهر من الحكومة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة.

حصة بطاقة التموين مع زيادة شهر رمضان 2023

وتتحدد حصة بطاقة التموين من السلع الأساسية (الزيت والسكر والأرز) وفقًا لما تقرأه ماكينة صرف السلع التموينية لدى البقال التمويني بناء على عدد أفراد البطاقة، إضافة إلى قيمة زيادة شهر رمضان 2023 وهي الدفعة الثامنة للدعم الذي بدأ صرف في سبتمبر 2022 ويستمر شهريا حتى يونيو 2023، وتأتي تفاصيل حصة السلع للبطاقات كالتالي:

بطاقة التموين فرد واحد

تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، وكيس أرز، و5 أرغفة خبز يوميا، بالإضافة إلى سلع بقيمة 100 جنيه قيمة الدعم الاستثنائي - إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.

بطاقة التموين فردين

تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا، بالإضافة إلى سلع بقيمة 100 جنيه قيمة الدعم الاستثنائي - إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.

بطاقة التموين 3 أفراد

تحصل على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا، بالإضافة إلى 100 جنيه قيمة الدعم الاستثنائي - إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.

بطاقة التموين 4 أفراد

8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا، بالإضافة إلى سلع بقيمة من 100 إلى 300 جنيه قيمة الدعم الاستثنائي - إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.