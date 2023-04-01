إزاي أعرف كم فرد في بطاقة التموين وحصة الفرد من الخبز؟.. بطريقتين

إزاي أعرف كم فرد في بطاقة التموين وحصة الفرد من الخبر والتموين؟ أحد الأسئلة التي تشغل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، إذ يرغب كثير من الأشخاص معرفة عدد الأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة ونصيب كل منهم من التموين.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية تحديث بياناتهم، وتحديد إجابة تساؤلاتهم عن عدد الأفرد في بطاقة التموين وحصة الفرد من الخبز والتموين، وغيرها من البيانات المختلفة، لذلك تتيح وزارة التموين الاستفسار عن البطاقة التموينية من خلال موقع مصر الرقمية وموقع دعم مصر بكل سهولة ووفقا لبعض الخطوات المتاحة لكل مواطن.

طريقة عدد الأفرد في بطاقة التموين وحصة الفرد من الخبر والتموين:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هــــــنـا.

الضغط على أيقونة التموين. اختيار خدمة الاستعلام عن صرف. الدخول بالحساب الخاص لصاحب بطاقة التموين، والذي يتم إنشاؤه بالرقم القومي لرب الأسرة. التأكيد على أيقونة تأكيد بيانات بطاقة التموين. الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف. يظهر عدد الأفراد المقيدين على هذه البطاقة بأسمائهم، كما تظهر آخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

طريقة سهلة للاستعلام عن بطاقة التموين

وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن البطاقة بطريقة سهلة، من خلال الخط الساخن الموبايل، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى الرقم الساخن 9136.

حصة الفرد في التموين 2023

وحسب بيان سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية تبلغ حصة الفرد في التموين 2023 قيمة 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع، فيما تنخفض حصة الفرد الخامس والسادس، حيث تبلغ 25 جنيها، ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، هي حصة كل فرد مقيد على البطاقة من الخبز المدعم.