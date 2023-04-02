13 حالة تحذف من بطاقات التموين نهائيا.. اعرف طرق التظلم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود 13 حالة تحذف من بطاقات التموين نهائيا؛ لانطباق محددات الاستبعاد من الدعم عليهم، إذ يُحذف الشخص نفسه أو إيقاف بطاقة التموين، بعد التأكد من أنّ الأسرة غير مستحقة للدعم، وذلك ضمن إجراءات طبقتها وزارة التموين مؤخّرًا لضبط منظومة الدعم من الأسر غير المستحقة.

13 حالة تحذف من بطاقات التموين نهائيًا

ووفقًا لإجراءات ومحددات أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا، فإن هناك 13 حالة تحذف من بطاقات التموين نهائيًا، وهم كالتالي:

1- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.

2- امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعده.

3- أن تدفع الأسرة مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.

4- استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

5- وصول قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

6- امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

7- دفع الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

8- من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

10- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

11- الأشخاص المتوفون ولا يزالون مدرجين على البطاقة.

12- الأشخاص المسافرين بالخارج ولا يزالوا مدرجين على البطاقة.

13- الأسرة التي لم تقم بصرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

تظلم الحذف من بطاقات التموين

وتفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الباب أمام المواطنين المتضررين من الحذف من بطاقات التموين من تقديم تظلمات التموين من خلال مديرية التموين التابع لها الأسرة المتضررة، مؤكدة على عدم وجود روابط إلكتروينة لتقديم التظلم عليها.