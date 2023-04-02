«س و ج» كل ما تريد معرفته عن طيف التوحد عند الأطفال

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل طيف التوحد عند الأطفال، وكيفية التعايش معه، موضحة أن الطفل ذو اضطراب طيف التوحد يحتاج لتعامل مختلف وتدخلات لمساعدته على تخطى التحديات التي يواجهها.

وترصد «الوطن» كل الأسئلة المتعلقة بطيف التوحد كما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي كالتالي:

- ما هو طيف التوحد؟

- التوحد هو عجز مستمر في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي يظهر في قصور في التعامل بالأصول الاجتماعية والعاطفية.

- العجز في السلوكيات غير اللفظية التواصلية المستخدمة في التفاعل الاجتماعي.

- العجز في تطوير والحفاظ على علاقات التفاهم.

هل يتعافى مصابو اضطراب التوحد؟

يبدأ بين 10 إلى 20% من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالتحسن بين سن الرابعة والسادسة من العمر، إذا تلقوا خدمات التشخيص والتدخل المبكر ويكونوا قادرين على الالتحاق بالمدارس العادية وأيضا الحصول علي عمل ويستطيع من 10 إلى 20% من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد العيش باستقلالية.

هل يختلف نمو الأطفال مصابي التوحد عن الأطفال العاديين؟

نمو بعض مهارات الطفل ذو اضطراب طيف التوحد يختلف عن نمو الطفل العادي ولكن معرفة مراحل النمو الطبيعية للمهارات المختلفة بالنسبة للأطفال غير المعاقين، تساعد في تقديم برامج ناجحة للطفل ذو اضطراب طيف التوحد تجعله يلحق بقدر الإمكان بإطار النمو الطبيعي.

هل يستجيب أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد إلى المثيرات ؟

يستجيب بعض أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد إلى المثيرات السمعية والبصرية واللمسية بطريقة مختلفة فإما أن يكون شديد الحساسية، أو ضعف في الاستجابة للمثيرات الحسية، كما أنهم يظهرون صعوبة في المشاركة في المواقف الطبيعية، فهم مثلاً يتجنبون أشكال التواصل اللمسي والجسمي ويكون ذلك سبب في ظهور بعض المشكلات السلوكية.

هل الأطفال ذوي اضطراب التوحد يواجهون مصاعب؟

الأشخاص ذوي اضطراب التوحد يواجهون مصاعب في مجالات التواصل والصداقة، والخيال أو مرونة التفكير، وأيضاً لا يوجد شخصان لديهما اضطراب طيف التوحد يكونان متماثلين، فهناك أشخاص يندرجون ضمن اضطراب طيف التوحد يستطيعون عيش حياة مستقلة، بينما يحتاج آخرون دائما للمساعدة والدعم.