20% نسبة صرف السلع التموينية لـ أبريل 2023 في أول أيام الشهر

بلغت نسبة صرف السلع التموينية في أول يومين صرف للسلع من الشهر 20% للأسر التي صرفت حصصها من السلع، من بين 23 مليون بطاقة تموينية مستحق لها صرف الدعم شهريا.

مواعيد صرف السلع التموينية

وتستكمل منافذ صرف البقالين على مستوى الجمهورية، فتح أبوابها للمواطنين حاملي البطاقات لصرف مستحقاتهم من السلع التموينية طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، إذ أقرت وزارة التموين عدم حصول منافذ البقالين على إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، تسهيلا على المواطنين في صرف مستحقاتهم طوال أيام الأسبوع.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023

1- سكر معبأ كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.