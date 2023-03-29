هل يتوقف صرف السلع التموينية في الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023؟

يتساءل العديد من أصحاب البطاقات التموينية عن مدى توقف صرف السلع التموينية خلال شهر أبريل 2023 والذي يشهد العديد من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية.

إجازات رسمية في شهر أبريل 2023

ونظرا لما يتضمنه شهر أبريل 2023 على عدد 14 يوما إجازة رسمية ما بين عطلات أسبوعية يصل عددها إلى 7 أيام عطلة أسبوعية، والباقي إجازات رسمية، قالت مصادر في وزارة التموين إن منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي تعمل كما هي طوال شهر أبريل دون تعطل، وذلك يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

عدد إجازات شهر أبريل 2023

- يوم السبت 1 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 7 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 8 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 14 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 15 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم الأحد 16 أبريل، إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- يوم الاثنين 18 أبريل، إجازة شم النسيم.

- يوم الأربعاء 20 أبريل، وقفة عيد الفطر.

- يوم الخميس 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الجمعة 22 أبريل، ثاني أيام عيد الفطرالمبارك.

- يوم السبت 23 أبريل، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الإثنين 25 أبريل، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 28 أبريل، عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 29 أبريل، عطلة أسبوعية.