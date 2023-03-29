نصيب الفرد في السلع التموينية.. بدء صرف مقررات أبريل السبت المقبل

نصيب الفرد في التموين 2023 عبارة عن دعم نقدي مشروط، تحدده الحكومة ممثلة في وزارة التموين بمبلغ ثابت يُصرف من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية شهريًا، ويتم الحصول عليها من منافذ بقالي التموين أو مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية.

نصيب الفرد في التموين 2023

ويتضمن نصيب الفرد في التموين 2023 حصة الخبز البلدي الذي يحصل عليه كل فرد مقيد على البطاقة بـ5 أرغفة يومية بإجمالي 150 رغيفا طوال الشهر، إضافة إلى حصة السلع التموينية والتي تشمل 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع على البطاقة، و25 جنيها شهريا بداية من الفرد الخامس.

حصة بطاقة التموين من الخبز والسلع

وتستعد منافذ البقالين لصرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات عن شهر أبريل 2023، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، بالكميات التالية:

بطاقة التموين فرد واحد

تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين فردين

تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين 3 أفراد

تحصل على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و2 كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين 4 أفراد

8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.