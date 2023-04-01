أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023.. الصرف يبدأ من اليوم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023، حيث يبدأ اليوم السبت صرف مقررات شهر أبريل من هذه السلع للمواطنين من منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي.

وطمأنت الوزارة الجمهور مؤكدة أن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023 مساوية لأسعار هذه السلع في الأشهر الماضية من دون زيادة أو تحريك، وتأتى الأسعار على النحو التالي:

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023

السكر المعبأ كيلو جرام بسعر 10.5 جنيه.

الشاي الناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

القهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

الزيت الخليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

كيس المكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

عدس مجروش (أصفر) 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

الفول المعبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

الدقيق المعبأ ورقيا أو عبوة بلاستيكية 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

المسلى الصناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

الصلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

كما شملت أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023، المربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

المسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

صابون الغسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

صابون التواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

وتضمنت أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023، لبن جاف (بودرة) 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

عبوة خل 5% 900 مللي بسعر 5 جنيهات.

کيس ملح طعام وزن 300 جرام بسعر جنيه واحد.

بار (قالب) حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

بسكويت (يويوز) سادة بسعر جنيه واحد.

بسكويت (يويوز) ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت (تومورو) أنواع 3 جنيهات.

بسكويت (بوو) أنواع 3 جنيهات.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

علبة مرقة الدجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

ونوهت الوزارة إلى أن صرف السلع التموينية متاح للجمهور طوال الشهر بما فيها أيام العطلات والإجازات الرسمية.