الإسماعيلية تعلن فتح باب التقدم للدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من أول أبريل الجاري وحتى نهاية مايو 2023.

وقال اللواء شريف بشارة، إن التقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg) مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاهتمام بالمشروعات يعكس أهمية قضية المناخ

وقال بشارة في بيان، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكد حرص القيادة السياسية وتوجيه كافة الجهود للاهتمام بقضية تغير المناخ.

وأضاف أن ما تهدف إليه المبادرة هو تعظيم دور المشروعات الخضراء الذكية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة من المشاركة في الفئات المخصصة لهم؛ لإتاحة الفرص لهم، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تصعيد 6 مشروعات في المرحلة الأولى من المشروعات الذكية

وتابع اللواء شريف بشارة أن عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة الإسماعيلية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت 88 مشروعًا متنوعًا، وتم اختيار 55 مشروعًا مستوفيًا للمواصفات والمعايير يمثلون الفئات الست وتصعيد 6 مشروعات للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة قد استعدت لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات، طبقًا لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحًا أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.