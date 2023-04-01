محافظة الوادي الجديد تشارك في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وجهت، محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية، دعوة لأصحاب المشروعات الزراعية بالتقديم في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، التي تستمر حتى نهاية مايو المقبل.

محافظة الوادي الجديد فازت ضمن أفضل 18 مشروع

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن محافظة الوادي الجديد شاركت في الدورة الأولي والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفازت المحافظة ضمن 18 أفضل مشروع على مستوى الجمهورية من إجمالي 6281 مشروعا متقدماً.

ندعو الشركات للتقديم في المبادرة

وأضاف، محافظ الوادي الجديد، إنه تم الإعلان عن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية وندعو جميع الشركات المحترمة في محافظة الوادي الجديد للتقديم بالمبادرة من خلال الرابط التالي www.sgg.eg، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.