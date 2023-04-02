مطروح: خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتشغيل الإنارة بالشوارع بنسبة 25%

أعلن اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح خلال اجتماع مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات والقطاعات المعنية، عن وضع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع القطاعات وتشغيل الإنارة بالشوارع العامة بنسبة 25% مع الإلتزام بمواعيد إغلاق المحلات.

معارض السلع المخفضة

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح للجهاز التنفيذي بأهمية استمرار معارض وشوادر بيع السلع المخفضة للمواطنين إلى ما بعد عيد الفطر المبارك لتخفيف العبء عن المواطنين.

مخازن للمواد الغذائية

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح في بيان، تعاون رؤساء مراكز مرسى مطروح وبراني والعلمين في سرعة الانتهاء من تخصيص أماكن لإقامة مخزن للأغذية والوجبات المدرسية، كما ناقش الاجتماع مراجعة حصر قرارات التخصيصات العامة بجميع مدن المحافظة لإقامة منشآت بالقطاعات الخدمية المختلفة، ومتابعة الإجراءات التي تمت بالمشروعات التي تم إدراجها بخطط الجهات المعنية، وموقف التنفيذ ونسبته للأعمال الجارية، أو عدم التنفيذ وأسبابه.

100 مليون شجرة

ولفت السكرتير العام لرؤساء مدن مطروح إلى متابعة تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وتوزيعها بالمدن مع تشكيل لجان لمتابعة ما جرى تنفيذه في زراعة الأشجار بمواقعها المخصصة بالجهات والالتزام بريها ورعايتها.