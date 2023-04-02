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التنمية المحلية: ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنوفية وبورسعيد يصل إلى 75%

كتب:

وائل فايز
09:29 ص | الأحد 02 أبريل 2023
ترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي بورسعيد والمنوفية، في إطار تنفيذ قرار مجلس المحافظين برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%. 

الوزارات والمصالح الحكومية ترشد الاستهلاك

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنّ الوحدات المحلية في المحافظتين بدأت في إجراءات ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين؛ لتكون 75% بدلا من 50% طبقًا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.