محافظة بورسعيد تبدأ في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين.

إطفاء جميع المصالح

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75% بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

تخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع

وعلى الفور بدأت كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.

من جانب آخر التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية، فضلا عن بحث ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، للتيسير عليهم وضمان استقرارهم، بحضور دكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.