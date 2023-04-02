انطلاق دورة رمضانية لـ«الكرة الشراب» في بنها «صور»

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية انطلاق البطولة الرباعية من دوري الكرة الشراب في نسختها الأولى بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بهدف إحياء تراث الكرة الشراب المصرية في أكبر دورة رمضانية للكرة الشراب بمحافظة القليوبية بمشاركة نجوم الكرة المصرية من أبناء بنها والقليوبية ورعايتهم.

10 فرق تشارك في دورة الكرة الشراب ببنها

يشارك في بطولة الدورة الرمضانية للكرة الشراب ببنها 10 فرق على مجموعتين كل مجموعة 5 فرق والفريق مكون من 4 لاعبين.

أوضح الكابتن محمد عبد الله نجم المنتخب المصري والأهلي والزمالك ابن مدينة بنها لـ «الوطن»، إن البطولة تقام على الأسفلت أمام مدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة المنشية ببنها وتم الاستعانة بمرمى حديث بدلا من وضع قوالب الطوب للحفاظ على المظهر الحضاري.

الدورة الرمضانية للكرة الشراب ببنها

أوضح الكابتن محمد عبد الله أن المباراة الافتتاحية شهدت مباراة استعراضية رسمية بين فريقي "أصدقاء الكابتن محمد عبد الله وأصدقاء الكابتن باسم عبد الستار" والذي يعدان من نجوم التدريب والكرة في دوري الدرجة الثانية من جيل أبناء بنها وانتهت المباراة بالتعادل 5/5.

أوضح الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي وأحد المنظمين والرعاة للبطولة، أن الدورة تأتي احتفالا بشهر رمضان وأحياء تراث الكرة الشراب التي كانت السلم الأول للكثيرين من لاعبي كرة القدم العظام في مصر.

وأشار إلى مشاركة عدد من ‏ أشهر النجوم من أبناء القليوبية رموز كرة القدم الحديث والقديم منهم اللاعب محمد عبد الله نجم الأسماعيلي والأهلي والزمالك وهاني جمال حارس مرمى الأوليمبي السكندري وحرس الحدود والشمس وعلي عبد المنعم نجم بنها السابق ونجوم فريق نادي بنها الأول أحمد بلية وبيسة نجوم الدوري الممتاز الدرجة الثانية.

وأوضح أن المباراة الافتتاحية شهدها محمد رفعت أمين صندوق نادي بنها ونجوم ومدربون بنها السابقين سعيد مدبولي المدير الفني لنادي بنها السابق ومحسن عبد المحسن مدير البطولة والكابتن حمادة هاشم مدير التعاقدات والتسويق بنادي البنك الأهلي.

أوضح أن أسماء الفرق المشاركة وجدول المباريات جاء كالتالي: (المجموعة الأولي) باسم عبالستار ومحمد عبدالله وعلي عبدالمنعم وفؤاد مختار وأصدقاء سمعة.

و(المجموعة الثانية) سيد غنيم وعادل السني وهشام بكر وأشرف حسن وأصدقاء احمد بنها.

وأضاف أن الدورة شهدت إقبالا كبيرا من جماهير بنها، مشيرا إلى أن المباريات تبدأ بعد صلاة العصر وحتى قبيل صلاة وأذان المغرب وسط فرحة كبيرة من المشاركين والمشجعين.