فوز فرق رجب أبو سريع ومكتبة عمو وعماد كارم في الدورات الرمضانية بقليوب

تستمر فعاليات مباريات الدورات الرمضانية التي ينظمها مركزي شباب حلابة، وقلما، التابعين لإدارة شباب قليوب بالقليوبية، والتي تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

دورة مركز شباب حلابة

وأسفرت المباريات في مركز شباب حلابة، عن فوز فريق رجب أبو سريع على فريق محمد أحمد 6/ 2، وتعادل فريق محمود أمام مع فريق أحمد وحيد 1/1.

كما شهد اليوم الخامس للدورة فى مركز شباب قلما حضور حضور جماهيري كبير، ففي المباراة الأولى فاز فريق مكتبة عمو عماد 3/4 على مصطفى مأمون، بتحكيم كابتن عصام أنور، وفي المباراة الثانية فاز فريق كارم الدهان 2/3 على ميت حلفا بتحكيم الكابتن تامر عثمان.

اهتمام مراكز الشباب بإقامة الدورات الرمضانية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان له، اهتمام مراكز الشباب بإقامة الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم كأحد أهم الأنشطة التي تنفذ بمراكز الشباب والأندية ضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية، والتي تشهد اقبالا جماهيريا كبيرا سواء للمشاركة في الدورات أو التشجيع ومتابعة الفرق.

كما أشار «الصبروط» إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنوع الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب والأندية، مشيرا إلى أن القليوبية تطلق خلال شهر رمضان عددا من الأنشطة والمبادرات المتنوعة للنشء والشباب، ومنها التواشيح الدينية «أون لاين»، والسهرات الرمضانية، والاحتفال بليلة العاشر من رمضان، وليلة القدر.