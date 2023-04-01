25 ألف لاعب يتنافسون في الدورات الرمضانية بـ170 مركز شباب بالقليوبية

تشهد مراكز شباب القليوبية خلال شهر رمضان الجاري زخما كبيرا وإقبالا كثيفا من الرواد وأعضاء المراكز والفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرمضانية لكرة القدم، وذلك اعتبارا من إطلاق إشارة البدء لقطار الدورات الرمضانية في كرة القدم.

ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والذي قد وجه لإعداد ملف أنشطة مكثفة لاستيعاب النشء والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة في رمضان

وفي ذات السياق، أعدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة لتتناسب مع كافة الشرائح والفئات العمرية وتشمل كافة مجالات الأنشطة سواء الثقافية أو الرياضية والدينية والاجتماعية والفنية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وبيت للشباب المصري.

وفي مجال كرة القدم بدأت الدورات الرمضانية منذ الإعلان عنها قبل بداية الشهر الكريم، حيث توافد العديد من الفرق على مراكز الشباب للاشتراك في الدورات الرمضانية وتشهد مراكز الشباب إقبالا كبيرا حيث يصل عدد الفرق في بعض المراكز لأكثر من 24 فريقا وتنفذ بعض الدورات على فترتين صباحا ومساء، ويصل عدد مراكز الشباب المنفذة للدورات الرمضانية بالقليوبية إلى نحو 170 مركز شباب، بالإضافة للدورات التي تنفذها الأندية الرياضية للفرق وللأعضاء ويصل عدد اللاعبين ما يزيد عن 25 ألف لاعب، بالإضافة للجماهير والأعضاء واللجان المنظمة.

وتنفذ الدورات وسط أجواء احتفالية وتجمعات شبابية خلال الفترات الصباحية وتزداد بشكل كبير خلال الفترات المسائية لجميع إدارات الشباب الثمانية على مستوى المحافظة، وتأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتنفيذ وإشراف وكلاء المديرية ومديري إدارات الشباب الفرعية.