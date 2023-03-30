«شباب القليوبية» تُطلق الدورات الرمضانية لكرة القدم تحت شعار «الرياضة حياة»
كتب:
حسن صالح
05:00 م | الخميس 30 مارس 2023
الدورات الرمضانية بمراكز شباب القليوبية
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بداية من 10 حتى 17 رمضان الجاري
المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظة
أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة .
مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية
وأضاف «الصبروط» إلى أنه سيتم مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية بواقع 8 فرق من إدارات الشباب الفرعية الثمانية ويتم التصفيات داخل كل إدارة وتصعيد المركز الأولى للمباريات النهائية على مستوى المحافظة وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.
وجدير بالذكر أن المشاركين من المرحلة السنية من 20وحتى 30سنه وتأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف وتنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية.