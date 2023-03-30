«شباب القليوبية» تُطلق الدورات الرمضانية لكرة القدم تحت شعار «الرياضة حياة»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بداية من 10 حتى 17 رمضان الجاري

المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظة

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة .

مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية

وأضاف «الصبروط» إلى أنه سيتم مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية بواقع 8 فرق من إدارات الشباب الفرعية الثمانية ويتم التصفيات داخل كل إدارة وتصعيد المركز الأولى للمباريات النهائية على مستوى المحافظة وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

وجدير بالذكر أن المشاركين من المرحلة السنية من 20وحتى 30سنه وتأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف وتنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية.