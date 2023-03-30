رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«شباب القليوبية» تُطلق الدورات الرمضانية لكرة القدم تحت شعار «الرياضة حياة»

كتب:

حسن صالح
05:00 م | الخميس 30 مارس 2023
الدورات الرمضانية بمراكز شباب القليوبية

الدورات الرمضانية بمراكز شباب القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بداية من 10 حتى 17 رمضان الجاري

المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظة

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة .

مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية

وأضاف «الصبروط» إلى أنه سيتم مشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية بواقع 8 فرق من إدارات الشباب الفرعية الثمانية ويتم التصفيات داخل كل إدارة وتصعيد المركز الأولى للمباريات النهائية على مستوى المحافظة وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

وجدير بالذكر أن المشاركين من المرحلة السنية من 20وحتى 30سنه وتأتي هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف وتنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية.

اقرأ المزيد:

إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

مراكز الشباب في القليوبية تزرع 250 شجرة جديدة للحفاظ على البيئة

تشكيل لجنة لمتابعة معايير الأمن والسلامة في مراكز شباب القليوبية

ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القليوبية.. يديرها أشخاص غير مؤهلين

وكيل «شباب القليوبية» يحيل العاملين بـ3 مراكز للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وكيل «رياضة القليوبية» يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير مراكز شباب «حياة كريمة»

مراكز شباب القليوبية تحتفل بعيد الأضحى بمسابقات وتقديم هدايا للأطفال
بقلم حسن صالح