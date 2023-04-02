إحالة أوراق قاتل 7 من أسرته بالإسكندرية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 34، إحالة أوراق المتهم «ياسر. ع»، قاتل 7 أشخاص من أسرته منهم 3 من أبنائه، في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، والتي وقعت في 7 مارس من الشهر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.

تشكيل هيئة محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5973 لسنة 2023 قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان عن قيام شخص بقتل جميع أفراد أسرته وهم؛ زوجته ووالديها وشقيقها وأبنائه الثلاثة.