جريمة في الإسكندرية.. «حمدي» مات على يد جاره بسبب «بيع المخدرات»

قبل دقائق من انطلاق مدفع الإفطار، كان الهدوء يعج في منطقة الورديان بالإسكندرية، بسبب الانشغال بتجهيزات الإفطار، فجأة قطع حالة الهدوء أصوات عالية تنبئ عن حدوث مشاجرة بين مسجل خطر وجاره بسبب طلب الأخير من المتهم عدم بيع المخدرات في الشارع، لم تمر دقائق قليلة وحضر الشاب «حمدي» وطلب من المتهم التحدث مع والده بشكل لائق فما كان من المتهم إلا أن قتل الشاب بطعنات قاتلة.

تفاصيل الجريمة

تصرف جنوني من المتهم «م.ط» مرتكب جريمة الإسكندرية مع المجني عليه الشاب العشريني الذي لم يرتكب جرمًا سوى أن تدخل للدفاع عن والده بالكلمة فقط كما أن الضحية لم يكن في يديه أي أسلحة أو أدوات عنف، في حين كان المتهم يحمل مطواة وأسرع في إخراجها من طيات ملابسه وغرسها في صدر الشاب العشريني فسقط على الأرض فاقدًا للوعي أمام والده في مشهد مفجع أصاب الأب بحالة من الحزن الشديد.

حبس المتهم

محاولات الأب لنجدة نجله وإسعافه إلى المستشفى في منيا البصل لم تسفر عن أي جديد لأن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة من جراء إصابته البالغة التي أودت بحياته في الحال، ووفق تحقيقات النيابة مع المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وأنه انتقم من الشاب بعد اعتدائه عليه بالسباب والشتائم في الشارع، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتحفظت النيابة على السلاح المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام

يقول الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة القتل العمد بقوله: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)».

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن المشرع خرج على القواعد العامة السابقة: «وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».