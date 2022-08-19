جريمة محرم بك.. شقيقان يتخلصان من شاب بسبب «ركنة سيارة» في الإسكندرية

هزت جريمة محرم بك التي وقعت مساء أمس مدينة الإسكندرية بسبب قسوتها، لقيام شقيقين بإزهاق روح بريئة نظرًا لرفض المجني عليه وضع إحدى السيارات أمام محله الذي يتخصص في كاوتش السيارات، وهو ما يتبعه قدوم الكثير من السيارات للوقوف أمام محله، وهو الأمر الذي لم ينل إعجاب مستأجري جراج بجواره، حيث أرادا استغلال كل شبر في الشارع لحصد المكاسب المادية، الأمر الذي أسفر عن مشاجرة كلامية انتهت بطعن المجني عليه في رقبته وسبّبت وفاته.

ضبط المتهمين في جريمة محرم بك

فصل جديد شهدته جريمة محرم بك، حيث تمكّن ضباط مباحث قسم محرم بك وسط الإسكندرية، من ضبط شقيقين متهمين بمقتل شاب ثلاثيني بطعنة في العنق أدخلته المستشفى بين الحياة والموت، وذلك إثر خلاف وقع مساء أمس مع أحد الأشخاص لديه جراج سيارات أمام محل الكاوتش الخاص بالمجني عليه، وترتب عليه طعن الشاب الثلاثيني في رقبته ما تسبب في إصابات بالغة له، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، قبل أن يلقى مصرعه.

تفاصيل جريمة محرم بك.. مصرع مالك محل كاوتش

بدأت جريمة محرم بك، حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث في زين العابدين بجوار المستشفى القبطي ومدرسة العباسية، وإصابة شاب في ذلك الشارع المشار إليه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين إصابة شاب ثلاثيني يُدعى «عمرو»، مالك محل كاوتش، وذلك إثر طعنة في الرقبة من شقيقين استأجرا جراچ تحت ذات عمارة المحل، ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الإصابة النافذة في الرقبة قد أنهت حياته.

جريمة محرم بك.. قتل بسبب ركنة سيارة أمام محل

وبسؤال شهود العيان حول جريمة محرم بك تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات على عدم وضع سيارات أمام محل المجني عليه، انتهت بطعن أحد مسؤولي الجراج للمجني عليه في رقبته بآلة حادة أدت إلى مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة وتبعه ضبط المتهمين اللذين فرا هاربين حينها بعد وقوع الجريمة مباشرة، فيما نُقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يلقى مصرعه، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.