مصرع عامل زراعي صدمته سيارة في كفر الشيخ

لقي عامل زراعي يُقيم بإحدى قرى مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه اليوم الأحد، في حادث سير بعد أن صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات بمدينة دسوق.

مصرع عامل زراعي صدمته سيارة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ أهالي بمصرع عامل زراعي 37 عامًا، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين تعرض المتوفى إلى تهتك بالجمجمة، وكسر بالساق اليمنى، وجروح متفرقة بالجسم ما أدى إلى وفاته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.