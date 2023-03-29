إصابة شخصين في حادث سير بشمال سيناء

أصيب شخصين بإصابات متنوعة جراء حادث سير وقع على الطريق الساحلي، غرب العريش، بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل.

وذكر مصدر طبي في مستشفى العريش العام في بيان له، إنه وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، مصابين بجروح وكدمات، وجار العلاج والكشف بالأشعة والوضع تحت الملاحظة لعدة ساعات.

وأضاف بيان الطوارئ العلاجي بقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، أن الإصابات نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين على الطريق الساحلي غرب المدينة.

وكانت الأجهزة المعنية بمديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل «ج أس 9356» مع سيارة ملاكي «ط د ف 5747» على طريق شارع البحر بالعريش.

مرفق الإسعاف يدفع بسيارتين لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالتهما بالمتوسطة ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بقسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.

أسماء المصابين بحادث السير غرب العريش

وجاءت أسماء المصابين في الحادثة كالتالي: إصابة محمد وهبي خليف 23 سنة، من محافظة دمياط، أصيب بكدمات بالجسم، وعمرو محمد إسماعيل 30 سنة من مدينة الزقازيق، أصيب بكدمات بالجسم.