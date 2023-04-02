ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، مسجلين خطر، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وسيارات تستخدم في جلب المواد المخدرة.

إخطار بضبط تشكيل عصابي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بتمكن وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد بسام حشكل، رئيس المباحث، ومعاونة والنقيب أحمد جمعة، من ضبط تشكيل عصابي، بدائرة القسم.

3 عناصر إجرامية

جاء ذلك بعد توافر معلومات وعمل التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات القانونية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة، وعثر

بحوزتهم علي كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 120 كيس حشيش، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وعدد 2سيارة تستخدم في جلب وتهريب المواد المخدرة، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان القسم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

أوضح محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني أن المادة رقم 33 نصت على أنه يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرا مخدراً، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، ويتم الحكم في كل قضية بحسب ما جاء في التحقيقات والقيد والوصف.