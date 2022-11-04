ضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيس حشيش في الغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بلغت 14 كيسا من مخدر الحشيش معدة للبيع، ومبلغ مالي. وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان عام القسم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيس حشيش

تلقى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب أحمد الكفراوي معاون المباحث القسم، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، أمكن ضبط كل من «خ.ن» و«ا.ع» مقيمين بشارع الحكمة بدائرة القسم وبحوزتهم، 14 كيس حشيش معدة للبيع، ومبلغ مالي من متحصلات الإتجار، متخذين من محل إقامتهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

قال سعد عبد العظيم المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب المدانين في قضايا المخدرات بالسجن بمدد تصل إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية طبقا لوقائع الدعوى.