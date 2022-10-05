ضبط 56 كيس حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3 عناصر إجرامية في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وكان بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بطريق مصر الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وكان بحوزتهم 56 كيسا من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و600 جراما ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتوزيعها على عملائهم، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 392 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.