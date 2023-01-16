تفاصيل ضبط «12 كيس حشيش» مع عاطلين في التبين خلال سيرهما على «أوتوستراد»

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز الدين المليجي في القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم «12 كيس حشيش»، في أثناء قيادتهما لدراجة بخارية بطريق أوتوستراد.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما كان النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة التبين، قد خرج بحملة ليلية وفي أثناء السير بطريق الأوتوستراد، استوقف دراجة نارية يستقلها شابين الأول يدعى «محمد ا.س.ا»، 22 سنة، عاطل ومقيم حلوان، و«إسلام ع.ع.ا»، وشهرته «أبو اليزيد»، 23 سنه، عاطل ومقيم حلوان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهم على 12 كيس حشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، فتم اصطحابهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهما، عما أسفر عن ضبطه اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق المكاسب غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

خضع المتهمان لجلسة تحقيق أدلي فيها اعترافات تفصيلية حول تجارتهما الآثمة، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية، قال المحامي مصطفى عبدالمنعم الخبير القانوني، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أنَّه «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».