مصرع طفل صدمته سيارة بعزبة النخل في القاهرة

لقي طفل مصرعه إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة، بعد اختلال توازنه في أثناء قيادته دراجته بمنطقة عزبة النخل بالمرج بمحافظة القاهرة، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى جثة هامدة.

تفاصيل مصرع طفل في القاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا، يفيد بمصرع أحد الأطفال، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه بثلاجة حفظ الموتى، تمهيدا للتصريح بدفنه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يستقل دراجته، فاختل توازنه؛ ما أدى لسقوطه أسفل عجلة سيارة ولقي حتفه في الحال.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسبب في الحادث، واقتياده إلي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.