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مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بالشيخ زايد.. اختلت عجلة القيادة بيده

كتب:

 جيهان عبد العزيز
03:36 م | الأحد 02 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بدائرة القسم، ونقل الجثمان إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة جامبو باتجاه القاهرة في دائرة القسم، وانتقل الرائد حسام عبدالمنصف معاون المباحث إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة

وتبين انقلاب سيارة نقل جامبو من دون تراخيص، محملة بعبوات من الصلصة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرعه، ونقل الجثمان إلى مستشفى زايد العام.

ورفعت آثار الحادث وسيّرت حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

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بقلم  جيهان عبد العزيز