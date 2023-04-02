محمد عبد الرحمن يُقرر السفر للخارج للهروب من القتل في كشف مستعجل

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن القرار الأخير للدكتور سهام «محمد عبد الرحمن»، للتخلص من يوسف «مصطفى خاطر» وهو السفر إلى الخارج، فبعدما اتفقا على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، عاد يوسف مرة أخرى لتهديد سهام، الأمر الذي جعل السفر هو الحل الأمثل.

الحلقة الحادية عشر من مسلسل كشف مستعجل

وخلال الحلقة، حاول سهام قتل يوسف، ووضع له السم في النسكافيه، ليشرب كلاهما من الكوب ويقوما بإطلاق النار على بعضهما في مشهد كوميدي مميز، ولكن في النهاية استيقظا في السيارة، ليطلب سهام من يوسف الابتعاد عن اخته حتى لا تتعلق به أكثر.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار