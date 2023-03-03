معلومات عن مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان.. بطولة مصطفى خاطر

أيام قليلة وتعرض قنوات المتحدة ومنصة «WATCH IT»، حلقات مسلسل كشف مستعجل، المقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم.

منصة «WATCH IT» تطرح بوستر مسلسل كشف مستعجل

- المسلسل يعرض على عدة قنوات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وهنادي مهنى وليلى عز العرب ومحمد لطفي وإلهام وجدي وإيمي طلعت زكريا.

- المسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

- دخل قائمة مسلسلات رمضان في الدقائق الأخيرة إذ كان سيجري الاكتفاء بعرضه عبر منصة «واتش إت» فقط.

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

وكانت هنادي مهنا، كشفت منذ أيام تفاصيل شخصيتها في مسلسل كشف مستعجل، وقالت إنها تقدم شخصية ممثلة مغمورة تدعى «عاليا»، وتحمل عدة مفاجآت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏