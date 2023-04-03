«المدلعة» خليط الكنافة والبسبوسة والشيكولاتة.. «الطنطاوية معاهم سر الصنعة»

اشتهرت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بصناعة الحلويات بمختلف أنواعها، وذهب حلوانية المدينة إلى أبعد من ذلك، فابتكروا «المدلعة»، والتي تحوي خليطا رائعا من الحلوى المختلفة، لينتج عن ذلك مذاق خاص لاقى استحسان كل من تذوقه.

خليط الكنافة والبسبوسة

وتتكون «المدلعة» من طبقات الكنافة والبسبوسة والقشطة والكريمة والكراميل والشيكولاتة، ويضاف لها اللبن أحيانا، والفاكهة أحيانا أخرى، ويبدأ سعرها من 60 جنيها للكيلو الواحد، ما أهلها لدخول سباق حلوى رمضان بجدارة، إذ حجزت مكانا بينها، وفقا لما قاله محمد عمر، حلواني من مدينة طنطا لـ«الوطن».

سر التسمية

سر صنعة «المدلعة» لم يخرج من طنطا، ويحتفظ به «الصنايعية الكبار» منذ أكثر من 20 عاما، فلديهم وفقا لـ«عمر»، مقدرة على ضبط النسب والمقادير، فالجميع يصنعها ويقلدها لكن «مدلعة طنطا شيء آخر»، لذا اشتهرت المدينة بمقولة «يا رايح طنطا هات معاك مدلعة».

وذكر «عمر»، أن «المدلعة» اكتسبت اسمها بسبب إضافة عديد من المكونات إليها وتزيينها، فكأنما يتم «تدليعها» بتلك المكونات، أو كأنه يتم تدليل من يتناولها، حيث «تهاديه بأحلى وأغلى حاجة عندك».