من «الأسرة المصرية» لـ«ذكرى النصر» السيسي على مائدة إفطار «الشعب والجيش»

يظل العنوان الرئيسى للسنوات التسع الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الإرادة السياسية الصادقة فى تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ولمّ شمل المصريين، وخلال هذه الفترة حرص الرئيس على لقاء «الشعب والجيش» على مائدة الإفطار فى رمضان، ففى العام الماضى، حضر الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى ومختلف الفئات، وهذا العام شارك الرئيس رجال قواتنا المسلحة الإفطار فى سيناء الحبيبة.

اجتمع الرئيس السيسى على مائدة إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى مع عدد من المواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، والشخصيات العامة، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وخلال حفل الإفطار أصدر الرئيس عدداً من القرارات، جاء على رأسها، إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق الدعوة لإجراء حوار وطنى يشارك فيه كافة أطياف المجتمع.

أستاذ علوم سياسية: الرئيس حريص على «جمع شمل المصريين»

ومن إفطار الأسرة المصرية لإفطار أسرة «الأبطال المقاتلين» فى سيناء، حيث شارك الرئيس السيسى، أمس ، مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين تناول الإفطار، بعد تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة، للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، تزامناً مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. ودعا الرئيس، خلال مشاركته فى حفل الإفطار مع جنود وضباط سيناء، إلى الوقوف دقيقة حداد إكراماً وعرفاناً واعتزازاً بأرواح الشهداء الذين لقوا ربهم دفاعاً عن أمن وأمان مصر وسيناء.

بدر الدين: الرئيس حريص دائما على جمع شمل المصريين

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص دائماً على جمع شمل المصريين، وأن يكون بين أبنائه وليس بعيداً عنهم، مضيفاً: «الرئيس يتعامل مع الجميع من منطلق المسئولية الوطنية والبُعد الإنسانى، وأننا جميعاً شركاء فى هذا الوطن، ويقول دائماً نحن وليس أنا، وهذا الأمر ظهر مجدداً فى حرصه على الوجود على مائدة الإفطار وسط أبنائه من أبطال القوات المسلحة بسيناء، وكذلك تكرار حفل إفطار الأسرة المصرية الذى يجمع كافة الأطياف والفئات وسط أجواء إنسانية تزيد التماسك الوطنى والمجتمعى».