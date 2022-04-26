مسلم عن إفطار الأسرة المصرية: الرئيس يجمع كل الأطياف على مائدة الوطن

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بحفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكر أن ما قام به الرئيس في حفل الأسرة المصرية منذ عام 2015 واستمراره حتى الآن بنفس النهج، هو جمع لكل الأطياف السياسية على مائدة الوطن، موضحًا أن من التصريحات الهامة للرئيس اليوم أنه قال «الخلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية، والوطن يتسع للجميع».

كلمة السيسي شملت محاور سياسية واقتصادية واجتماعية هامة

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه طالما الخلاف على مائدة الوطن، ومن أجل الوطن فلا يسمى خلافًا، وشدد على ضرورة تّعرف المواطنين على معنى كلمة الخلاف وطبيعة الخلاف وكيفيته.

وتابع مسلم قائلا إن القرارات والتوصيات التي أعلنها الرئيس السيسي في نهاية كلمته كانت تشمل عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، إذ إن المحور الاجتماعي يكمن في التحالف الوطني للجمعيات وكيفية استمراره لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.

قرارات السيسي ستساهم كثيرًا في حل الأزمة الاقتصادية

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أنه على مستوى المحور السياسي، يكمن في إعادة تفعيل لجنة دراسة قرارات العفو، واطلاق مؤتمر كبير للحوار السياسي يضم كل التيارات وتحت رعاية الرئيس شخصيا، بينما على المستوى الاقتصادي تكمن في فتح المجال للقطاع الخاص وقرارات اقتصادية كثيرة للخروج من الأزمة، فما اطلقه الرئيس خطة وطريقة عمل ستساهم كثيرًا في حل الأزمة الاقتصادية وستحل كثيرًا من المشاكل، مشددًا أنه على الحكومة إقامة مؤتمر صحفي تّشرح فيه الأمور وتعلن فيه الإجراءات.

الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية ضم كافة الأطياف السياسية

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية كان على مستوى عال ويضم كافة الأطياف السياسية، «كنا من فترة ممكن البعض لا يتوقع حضور بعض الشخصيات، لكن كان فيه ترحاب وتوافق نظرًا لأن الوطن يمر بمرحلة هامة».

وأوضح مسلم أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإخوان عندما تكاتف المواطنون وعرفوا الخطر، كما أن مصر نجحت في مواجهة تزييف وادعاء وإرهاب وخيانة جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو عندما تكاتفوا وأصبحوا يدا واحدة.

مصر نجحت في مشروعات التنمية الشاملة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر نجحت في مشروعات التنمية الشاملة، والنقلة الكبيرة التي تمت في الدولة، عندما قام المواطنون بمد أيديهم مع الدولة وشاركوا معها في ذلك، «مصر تستمر في النجاح طالما الناس تمد إيدبها ليس لديها هدف سوى البلد ومصلحة الدولة العامة»، ومن الطبيعي أن يحدث بعض الخلافات بعد لحظات هامة مرت بها الدولة المصرية، لكن الفترة المقبلة مبشرة، موضحًا أنه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس السيسي بالمواطنين وأصحاب الرؤى السياسية المختلفة.

مسلم: السيسي يلتقي المعارضين والمواطنين بشكل دائم

وأكد مسلم، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، دائما ما يلتقي بالمعارضة والمواطنين في لقاءاته، حتى وإن لم يحدث هذا كثيرًا، « مثال على ذلك حمدين صباحي كان متواجدا اليوم، وكان متواجد في حفل افتتاح قناة السويس، ولقاءات أخرى، كذلك حضور طارق النبراوي نقيب المهندسين»، موضحًا أن هناك قوى سياسية ووجوها سياسية عديدة حضرت، حتى وإن لو كان هناك اختلاف، فهذا أمر مرحب به طالما في نطاق مصلحة الوطن «يبقى مش مشكلة»، فالمشكلة دائما تقع في أمرين، وهما عندما يختلف البعض من أجل أجندات أخرى أو عندما يطرح البعض موضوعات غير مكتملة الدراسة.

مشاركة أهالي سيناء

وعن مشاركة أهالي سيناء في حفل إفطار الأسرة المصرية، ذكر أن كافة المحافظات تُشارك دائما في مؤتمر الشباب، كما أن كافة المحافظات تشارك في إفطار الأسرة المصرية، فضلًا عن وجود أهالي الشهداء «احنا عايشين بدم ولادهم، وعايشين بما يتكبدوه، هما دفعوا الثمن واحنا نعيش على هذا الثمن لذلك دائما وفاء الدولة المصرية ليهم بلا حدود»، موضحًا في الوقت ذاته أن سيناء قطعة من القلب لا أحد يستطيع أن ينساها أو يتجاهلها، وأصبحنا نتحدث عن التنمية في سيناء بعدما كنا نتحدث عن الإرهاب بها.

وأوضح أن هناك تنمية شاملة في سيناء، كما أن أهالي سيناء أعربوا عن فرحتهم الكبيرة خلال احتفالية اليوم بالفارق الكبير بما كانت عليه سيناء من قبل والآن، مؤكدًا أن مسلسل الاختيار يُعيد للأذهان كافة المؤامرات والكوارث التي فعلها نظام الإخوان، كما أن المسلسل أنعش الذاكرة الوطنية للجميع، «أهالي سيناء شكروا الرئيس على ما تم خلال السنوات الماضية في سيناء».