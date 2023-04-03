مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11.. يسرا تلعب مع أطفال الشارع

تضمنت الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، مشهدًا نال إعجاب متابعي المسلسل، وهو لعب الفنانة يسرا التي تجسد دور الدكتورة «سميحة»، مع أطفال الشارع بالمنطقة التي تسكن فيها الجدة سوسو، في أثناء انتظار عودتها للمنزل رفقة فوقية زوجة أكرم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. أكرم وسامح يدخلان منزل الجدة سوسو

وفي مشهد آخر من أحداث الحلقة، يذهب أكرم المحامي وسامح نجل يسرا بالمسلسل، ليدخلا منزل الجدة سوسو حتى عودتها، بعدما فتحه لهما حارس العقار، وتنتظرهما «سميحة» في الخارج رفقة «فوقية»، ويكتشفوا جميعًا أنهم وصلوا إلى دهشور حتى يلتقوا بالجدة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، هي كما يلي:

يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.