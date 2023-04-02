مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. أحمد فهمي يلجأ للسلطان بسبب حبه لريم مصطفى

تطورت الأحداث بشكل كبير ضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 12 التي جرى عرضها منذ قليل عبر قناة on drama، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى بتوليفة درامية مميزة.

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 12 ظهور حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية وهو يجلس عند مقام السلطان حامد ويحكي له عن حبه لسارة التي تقوم بدورها الفنانة ريم مصطفى، وأنه في أزمة بسبب أنها حاصلة على كلية وهو حاصل على دبلوم ويخشى أن تتركه.

مسلسل سره الباتع الحلقة 12

وخلال حديث حامد مع السلطان دخل عليه أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق، وسأله عن أنه سمع أن هناك من يحفرون تحت مقامات السلطان، ما مدى صحة هذا؟ ولكن أخبره حامد بأنه لا يعلم شيئا عنه، كما تحدث حامد مع أبو العزم أن ينسى موضوع شقيقته فاطمة وزواجه منها حتى بعد وفاة زوجها.