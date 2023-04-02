ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تصل دهشور

شهد ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وصول الفنانة يسرا وشخصيتها الدكتورة سميحة إلى منطقة دهشور من أجل البحث عن الجدة سوسو أو الحاجة أم جلال وزوجها المرصفاوي الذي تزوجته قبل وصول يسرا للقاهرة قادمة من كندا.

ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، تضمن كذلك خوف يسرا وشيماء سيف ومايان السيد من دخول بيت الجدة سوسو، في حين أن كارم «محمد ثروت» وآدم الشرقاوي قررا الدخول ظنا منهما بوجود يسرا في المنزل ولكنهما جلساا منتظرين الجدة سوسو وزوجها.

ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح

استغلت يسرا في ملخص الحلقة 11 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة وجودها في شارع القرية ولعبت مع أطفال الشارع رفقة شيماء سيف.

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة هو من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي ومحمد محمود وسماء إبراهيم ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب.