ملخص الحلقة 12 مسلسل سره الباتع.. عمرو عبدالجليل يقتل أحد رجاله

انطلقت، منذ قليل، الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة فى السباق الرمضاني وذلك عبر شاشة قناة on drama حيث تذاع فى تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

ملخص مسلسل سره الباتع الحلقة 12

وجاء فى ملخص الحلقة 12 مسلسل سره الباتع ظهور مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل وهو يجلس مع اثنين من رجاله وأحدهما أخبره بأنه بالفعل تم قتل الرجل الذي كان معهم فى عملية سرقة المتحف المصري وتم القاء القبض عليه وذلك بناء على رغبة مسعود حتى لا يسلمهم للشرطة .

وأمر مسعود رجاله بأن يرسلوا الى أهله مبلغًا من المال وهنا توجه ابوالعزم أحد رجال مسعود والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق بسؤال اليه حول هل تم بيع المسروقات أم لا وكانت تجلس دكتورة لونا التى تجسد شخصيتها رانيا التومي ولكنه انفعل عليه بأن لا يسأله عن مثل هذا الأمر أمام أى شخص .

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وغيرهم .