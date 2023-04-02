الدولة تؤسس بنية تحتية قوية في سيناء تستهدف جذب الاستثمارات والسكان وتأمين بوابة مصر الشرقية

أولت الدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تحركات الدولة لتحقيق «التنمية المتكاملة» عبر التحرك فى كافة القطاعات، وذلك فى الوقت الذى لم تنفذ فيه الدولة قديماً أى خطط تنموية فى سيناء باعتبارها سياجاً منيعاً لحماية الدولة المصرية، لكن بداية المشروعات التنموية بـ«أرض الفيروز» انطلقت عقب انتصار العاشر من رمضان.

وكان من أبرز المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء فى تسعينات القرن الماضى مشروع شرق التفريعة والمنطقة الصناعية، ومشروع الاستصلاح الزراعى لتنمية شمال سيناء، لكن تلك المشروعات لم تكتمل على أرض الواقع وقتها.

وخصصت الدولة 610 مليارات جنيه استثمارات لتنمية سيناء بمشروعات نُفذ البعض منها، والبعض الآخر جارٍ تنفيذه حالياً، وتضم مشروعات فى كافة المجالات والأصعدة، سواء البنية التحتية من مشروعات الطرق والكهرباء، ومحطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وغيرها من المشروعات.

مد جسور التنمية محليًا ودوليًا وتطوير المرافق والخدمات وخلق تجمعات تنموية ومدن جديدة

وعمدت الدولة إلى تأسيس «بنية تحتية» قوية فى شبه جزيرة سيناء تمهيداً لـ«التنمية»، وذلك لتهيئة أرض الفيروز لجذب السكان والاستثمارات، ومد جسور التنمية محلياً ودولياً، وتطوير المرافق والبنية التحتية، وخلق تجمعات تنموية ومدن جديدة، وذلك بحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء، تطرّق لمشروعات وجهود الدولة لتنمية سيناء.

ربط سيناء بالوادى والدلتا عبر شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس تكملها شبكة جديدة كلياً من الطرق

ويوضح التقرير أن الدولة رأت أن مشروعات الربط البرى لسيناء ضرورة للتنمية والأمن القومى المصرى، ليتم ربط سيناء بالوادى والدلتا عبر شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، تُكملها شبكة جديدة كلياً من الطرق تجرى على رمالها لربط أواصرها، بواقع 5 أنفاق، و7 كبارى عائمة، و3 آلاف كيلومتر طرق.

وعن مشروعات الأنفاق، تلفت الحكومة إلى أن الأنفاق الخمسة تكلفت 35 مليار جنيه، وأن النفق الواحد يستوعب يومياً 50 ألف سيارة، بإجمالى 250 ألف سيارة يومياً، بما يختصر زمن الوصول إلى شبه جزيرة سيناء ما بين 15 و20 دقيقة كاملة، وذلك بواقع نفقين جديدين جنوب بورسعيد، ونفقين شمال الإسماعيلية، ونفق الشهيد «أحمد حمدى 2» الجديد، فضلاً عن نفق الشهيد «أحمد حمدى 1».

وبلغت تكلفة «أنفاق تحيا مصر» فى محافظة الإسماعيلية جنوب قناة السويس 12.3 مليار جنيه، وأنفاق 3 يوليو بمحافظة بورسعيد 11.8 مليار جنيه، ونفق الشهيد «أحمد حمدى 2» تكلف 6 مليارات جنيه، بحسب التقرير الحكومى.

أما عن مشروعات «الكبارى العائمة» فتم إنشاء 7 كبارى للعبور أعلى الممر الملاحى لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه.

وعن مشروعات الطرق فى سيناء قال «الوزراء» إن إجمالى أطوال الطرق المنفذة فى سيناء فى الفترة من 2000 حتى 2014 كان 674 كيلومتراً، فيما تم تنفيذ 3 آلاف كيلومتر طرق فى الفترة من 2014 حتى 2022 فى شمال ووسط وجنوب سيناء.

تنمية المحاور الطولية والعرضية للطرق تمت لربط سيناء مع إقليم قناة السويس

وأوضح التقرير أن تنمية المحاور الطولية والعرضية للطرق تمت لربط سيناء مع إقليم قناة السويس، لخدمة كافة مجالات التنمية، بإجمالى أطوال 3067 كيلومتراً، بخلاف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، بواقع 1383 كيلومتر طرق فى شمال سيناء، و945 كيلومتر طرق فى جنوب سيناء، و739 كيلومتراً بشرق التفريعة.

ومن الطرق الرئيسية التى تم تنفيذها فى سيناء طريق «شرق بورسعيد - شرم الشيخ» بطول 464 كيلومتراً بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وطريق «النفق - رأس النقب» بطول 231 كيلومتراً بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطريق «الإسماعيلية - العوجة» بطول 221 كيلومتراً بتكلفة 2.15 مليار جنيه، والطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلومتراً بتكلفة 306 ملايين جنيه.

ولفت إلى العمل على الربط الدولى لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، من بينها ازدواج الممر الملاحى لقناة السويس، و5 موانئ بحرية وجافة، و5 مطارات جرى تطويرها.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس بعد افتتاح «القناة الجديدة» لتبلغ 7.9 مليار دولار فى عام 2022، مقارنة بـ5.4 مليار دولار فى عام 2015، بنسبة ارتفاع 46%.

كما تم العمل على إنشاء وتطوير 5 مطارات، بتكلفة 11 مليار جنيه فى سيناء، هى كل من مطار البردويل الدولى، ومطار شرم الشيخ الدولى، ومطار طابا، ومطار الطور، ومطار سانت كاترين الذى يجرى تطويره حالياً، وذلك بحسب تقرير «الوزراء».

وتبلغ تكلفة تطوير مطار البردويل الدولى 3.35 مليار جنيه، كما تم تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة 980 مليون جنيه، ويجرى تطوير مطار سانت كاترين بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

وبحسب تقرير مجلس الوزراء فإن أعمال 5 موانئ بحرية وجافة فى سيناء تتكلف 44 مليار جنيه، وهى كل من ميناء شرق بورسعيد البحرى، وميناء العريش البحرى، وميناء القنطرة شرق البرى، وميناء نويبع البحرى، وميناء طابا البرى.

وحسب تقرير «الحكومة» فإن تكلفة تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية يتكلف 39.5 مليار جنيه، وتطوير ميناء نويبع البحرى 350 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة ميناء العريش البحرى نحو 4 مليارات جنيه، بينما تكلفة تطوير ميناء طابا البرى هى 40 مليون جنيه.