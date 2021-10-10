محافظ جنوب سيناء لمشايخ البدو: أنتم صمام أمن بوابة مصر الشرقية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن بدو سيناء هم صمام أمن بوابة مصر الشرقية، وهم من ساعد القوات المسلحة في رصد تحركات العدو أثناء فترة احتلال سيناء، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تنمية سيناء، مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض سيناء طفرة في شتى المجالات، ودليل على اهتمام القيادة السياسية بتنمية كل الوديان والتجمعات البدوية الموجودة على أرض مصر.

وأضاف: «أن المشروعات التي تجري على المحافظة من إنفاق وطرق وكباري وبنية أساسية ومجمعات تنموية دليل على أن ما تشهده سيناء لم يسبق له مثيل».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعقلاء جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير المساعد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب سليمان عطيوي، والنائب حميد سليمان أبو بريك، والنائب جيفارا الجافي.

إنشاء 1750 وحدة سكنية بطور سيناء

وأعلن المحافظ عن إنشاء 1750 جديدة في مدينة طور سيناء، سوف يتم توزيعها طبقا للشروط والضوابط الجديدة التي ستعلن عنها المحافظة، موضحا أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ تتابع هذا الملف بصفة دورية وجرى الاتفاق مع وزارة الإسكان على إنشاء الوحدات الجديدة، مؤكدا أن كل مواطن قام بدفع مبلغ 20 ألف جنيه، سوف يحصل على وحدة سكنية.

وتابع المحافظ خلال لقائه: «أن هناك 1035 وحدة في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة ومطروحة، وفقا لشروط وضوابط وزارة الإسكان وناشد المحافظ بضرورة التقدم على هذه الوحدات لأنها تباع بالسعر القديم».

تجمع جديد في الرويسات بشرم الشيخ

أعلن المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تطوير الرويسات بعد أن قام بزيارة مفاجئة للمنطقة أثناء تواجده في شرم الشيخ وقرر إنشاء تجمع تنموي في الرويسات لخدمة أهالي المنطقة وتطويرها، وجرى عقد عدة اجتماعات مع النائبة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاتفاق على المخطط النهائي لبدء أعمال التطوير خلال هذا العام، وسوف يتم تطوير طريق الطور من كمين الوادي وحتى كمين الساحل.

التجمعات التنموية الجديدة

وأردف محافظ جنوب سيناء أن هناك 7 تجمعات تنموية جديدة في المحافظة 4 في مدينة رأس سدر و2 في الطور والأخير في سانت كاترين وكل من يحصل على وحدة سكنية سوف يحصل على أرض، مضيفا أن هناك 50% من هذه التجمعات قرر الرئيس أن تخصص لأبناء جنوب سيناء، وناشد المحافظ المشايخ والعقلاء من أهالي المحافظة بضرورة التقدم على موقع وزارة الاستثمار للحصول على هذه التجمعات بشروط ميسرة.

واستطرد أن هذه التجمعات سوف تخلق مجتمعا زراعيا سكنيا جديدا، ويجذب ما يقرب من 100 الف نسمة من محافظات الوادي والدلتا.

تكريم 60 من المشايخ عواقل سيناء

وكرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب 27 شيخًا حكوميًا، ومنحهم شهادات تقدير كما كرم 33 من العقلاء والشباب، لما قدمه أهالي سيناء لخدمة المجتمع.

وقال الشيخ حسين شيخ قبيلة القرارشة بجنوب سيناء: «إن أبناء جنوب سيناء يقفون خلف القوات المسلحة ومستعدين للتضحية من أجل مصر».

وتابع: «أننا لن نسمح لأي شخص بتخريب جنوب سيناء أو المساس بها»، مؤكدًا أن مشايخ البدو يرسلون رسالة سلام للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح: «هناك الكثير من المجاهدين في محافظة جنوب سيناء كانوا يعملون مع القوات المسلحة كدليل وساعد البدو الضباط المصريين في الدخول لعمق سيناء ورصد تحركات العدو».