أستاذ جغرافيا: موقع مصر متميز والصحراء الشرقية بوابة للكثير من الأقاليم

قال الدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، إن مصر ذات موقع جغرافي متميز، وإن الصحراء الشرقية تعد بوابة رئيسة للكثير من الأقاليم، مشيرًا إلى أنها سُميت بالصحراء الشرقية لأنها امتداد كل ما هو شرق نهر النيل، وكانت كل الصحراء الشرقية ممتدة حتى مدخل البحر الأحمر.

حراس الصحراء الشرقية

وأضاف عاطف معتمد، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، «الأماكن المقدسة هي أماكن عبقرية فيها أرواح دينية، وهناك ما يعرف بحراس الصحراء الشرقية، حيث تقوم هذه الفكرة على أن المكان تحرسه روح مقدسة أو شخصية مقدسة، وهذا الأمر موجود في كل الثقافات، حتى كل المدن التي تبدأ باسم قديس أو رسول من الرسل الحواريي كان إحداها تحرس مدينة، وهذا الأمر موجود في أوروبا، كما أنه مسمى مصري قديم حتى أن كلمة مصر المحروسة مستقاة من هذه الفكرة».

وتابع: «كان هناك فرع كبير في الجغرافيا حصل على جانب كبير من الدراسة، لكنه مع تغير عناصر التغيير اختفى، وكان اسمه جغرافيا الأماكن المقدسة، فمثلما كان هناك اهتمام بالمحاجر والمناجم والموقع العسكري والتجاري، كان هناك اهتمام بالأرواح التي تسكن في المكان، وهذا الأمر كان بداية فكرة كتاب عبقرية المكان للمفكر المصري الراحل جمال حمدان».

تعمير الصحراء بالجانب الروحي

وأوضح أن أضرحة الأولياء وأديرة القديسين لا تجعل المكان منعزلا، رجل الدين المسيحي والولي المسلم عندما ترك المدن كان القرار الفوري منهم تعمير الصحراء، وعمروها بالجانب الروحي، لأن ملايين البشر يزورونها في هذه الأيام.