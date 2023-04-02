الفنانة هناء الشوربجي لـ«الوطن»: الشركة المتحدة تقدم مسلسلات مهمة ومتنوعة

بعدما حقق مسلسل «كشف مستعجل» نجاحا كبيرا على منصة واتش إت، يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدة قنوات فضائية، ومن بينها DMC، ومن بين أبطال العمل هناء الشوربجي.

وتحدثت هناء الشوربجي لـ«الوطن» عن المسلسل وردود الفعل بعد عرض 10 حلقات على منصة واتش إت، وقالت إنها سعيدة للغاية بكل ردود الفعل التي تلقتها على المسلسل، معربة عن سعادتها بالعمل مع خاطر وتوتا وهنادي وأنهم شباب موهوبين للغاية.

كما أكدت هناء الشوربجي أنها سعيدة بما تقدمه الشركة المتحدة من مسلسلات مختلفة ومتنوعة ومتميزة؛ سواء وطنية أو اجتماعية أو كوميدية، وغيرها من الأعمال المختلفة والمتميزة التي تجمع الكل على مائدة واحدة.

هناء الشوربجي عن عرض كشف مستعجل على واتش إت

أما عن مسلسل كشف مستعجل وعرضه على منصة واتش إت، قالت إنها كانت سعيدة ومتحمسة للعرض على المنصة لأن الجمهور في الوقت الحالي يعتمد على المنصات أكثر في المشاهدة، وأصبحت المسلسلات المعروضة على المنصات تحقق نجاحات كبيرة للغاية.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويذكر أن مسلسل كشف مستعجل يعرض على منصة واتش إت في الجزء الأول من السباق الرمضاني، وتدور أحداثه حول عدة جرائم جنائية يتورط بها أبطال العمل وتدور في إطار كوميدي والمسلسل من بطولة محمد لطفي، مصطفى خاطر، إلهام وجدي، هناء الشوربجي، محمد عبدالرحمن توتا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج لينين الرملي.

ومن أبرز أعمالها الشياطين والكورة، البعض يذهب للمأذون مرتين، حريم كريم، أمير البحار، سكر بره، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، حرمت يا بابا، الملك فاروق، وغيرها من الأعمال.