هناء الشوربجي: أمنية حياتي أشارك الزعيم في عمل فني العام القادم

أعربت الفنانة هناء الشوربجي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان عادل إمام في أكثر من عمل فني، وأوضحت أنها حققت حلم من أحلامها بالمشاركة في أعمال عادل إمام، كما تمنت له دوام الصحة والعافية وأن يطل علينا من جديد العام القادم بعمل فني تشاركه به.

هناء الشوربجي: شاركت مع عادل إمام في فيلمين

وقالت هناء الشوربجي خلال حديثها لـ «الوطن»: بداية تعرفي على عادل إمام أنه كان صديق لزوجي الفنان حسن عفيفي، كان وقتها يستعد لفيلم جديد بعنوان «الشياطين والكورة» مع الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وأخبره أنه يريدني للمشاركة في الفيلم بدور «خطيبته» فوافقت على الفور، ثم شاركت معه مجددًا في فيلم «البعض يذهب إلى المأذون مرتين».

الشوربجي تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

وحرصت الفنانة خلال حديثها على تقديم التهنئة للفنان عادل إمام قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي أنا عارفة إنه يحبني، وكان دائما بين الكواليس يطلبني للجلوس معه في غرفته للحديث معي، ربنا يبارك في عمره ويعطيه الصحة، كل سنة وهو طيب ودائما يسعدنا بأعماله الفنية وتاريخه، وأتمنى رؤيته مجددًا على الشاشة العام المقبل وأن أشارك معه في هذا العمل، هذه أمنية عمري».

وذكرت أنه في إحدى المرات قبل مشاركتها في فيلم «حسن ومرقص» جاءها اتصال من الفنان القدير عادل إمام، مضيفة: «تفاجأت بهاتفي يرن وحينما أجابته «مين حضرتك»، رد قال «أنا عادل إمام»، فتوقعت أن يكون شخص يسخر مني ليس إلا، فأغلقت الهاتف في وجهه دون أن أدرك أنه بالفعل عادل إمام».

وتابعت: «وعندما أعاد الاتصال بي مجددًا قال لي أنا عادل إمام فعلًا فبدأت أتدارك الموقف وأستوعب صوته، واعتذرت له، ليخبرني بعدها أنه يريدني في فيلم جديد سوف يشارك به الفنان العالمي عمر الشريف».

الشوربجي: سعدت بالمشاركة في فيلم «حسن ومرقص»

كما أشارت الفنانة إلى أنه أخبرها بأنها ستقوم بدور زوجة الفنان عمر الشريف ضمن أحداث الفيلم، قائلة: «سعدت جدا ووافقت على الفور، وبالفعل شاركت معهما في فيلم «حسن ومرقص»، وكانت نقطة كبيرة في حياتي، لأني مع عادل إمام إضافة إلى عملي مع عمر الشريف وهذه كانت المرة الأولى التي أشتغل معه فيها، فكان الموضوع بالنسبة لي فرصة كبيرة جدا، وكان من أحسن الأعمال التي تعلمت منها الكثير».