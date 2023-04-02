انطلاق أوليمبياد المحافظات الحدودية في مطروح غدا بمختلف الألعاب الرياضية

أعلن الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة مطروح عن انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية غدا الاثنين في محافظة مطروح وذلك في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

6 محافظات تشارك بالأوليمبياد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ست محافظات حدودية تشارك في فعاليات الأولمبياد والتي تختتم فعاليتها خلال استضافة محافظة مطروح لها وهي شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.

استعدادات الأوليمبياد

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن المديرية استعدت لاستضافة الأولمبياد من خلال تجهيز جميع الملاعب والصالات الرياضية والتي تستضيف فعاليات جميع الأنشطة التي سيجري تنظيمها في مطروح ومنها كرة القدم ومختلف الألعاب الفردية.

استعدادات أوليمبياد المحافظات الحدودية

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ"الوطن" أنه سيتم إطلاق فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية من مطروح بإيقاد الشعلة من أمام محافظة مطروح إيزانا ببدء الفعاليات بوجود فرق وأطفال من أبناء مطروح، ووجه بتقديم جميع التسهيلات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنجاح جميع المسابقات والفعاليات الرياضية التي يشارك بها فرق عديدة من جميع المحافظات الحدودية خلال الأوليمبياد.