مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. فتحي عبدالوهاب ينفعل على فاطمة بسبب الحجة

حقق مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ونخبة من النجوم، نجاحا جماهيريا كبيرا، وخاصة بعد التصاعد الكبير في أحداثه خلال الحلقات السابقة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

ذهب «رشاد» فتحي عبد الوهاب لمقابلة «فاطمة» مها نصار، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، لينفعل عليها بعدما قالت له إنها لم تجد أوراق الحجة، ليخبرها بأنها السبب في تعطيل زواجهما إذ عثر هو على النصف الآخر من الأوراق ويتبقى أوراق «حسنين» عبد العزيز مخيون، مؤكدًا لها أنه سيذهب إلى منزلها ويطلبها للزواج من أهلها فور إحضارها هذه الأوراق.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 ، واستعاد «رشاد» فتحي عبد الوهاب، ذكريات حبه لـ «فاطمة» مها نصار، لتكشف أحداث الفلاش باك، أنه يحبها منذ الطفولة، وفجأة يتذكر مشهد ضرب والده في الشارع، لتبدو عليه ملامح الغضب والحزن وأنه لم يكن يستطع فعل شيء لوالده أو مساعدته.

مسلسل سوق الكانتو دراما شعبية

سوق الكانتو ينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن في حقبة زمنية قديمة، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي حول أواخر عشرينيات القرن الماضي، إذ تحدث مجموعة من الأحداث بها نشوب معارك بين أمير كرارة وبائع في سوق الكانتو، ليتحول إلى بلطجي ويهتم بجمع الإتاوات من البائعين.