وزير التعليم: وضع باركود على البابل شيت وورق أسئلة الثانوية العامة لمنع الغش

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة بامتحانات الثانوية العامة 2023 وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب، إذ جرى وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب، مضيفًا أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، والدكتورة منى عبد العاطي وكيل اللجنة، والدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة، وبحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة، ومن جانب الوزارة شارك الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ووليد ماهر مستشار الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلماني.