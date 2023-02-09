«تدابير» حملة اجتماعية لطلاب جامعة القاهرة لمواجهة الغش التجاري

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة اجتماعية تحت عنوان «تدابير»، وذلك في إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

و«تدابير» حملة اجتماعية توعوية تهدف إلى توعية وتعريف الجمهور بحقوقه وواجباته في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى التعرف على قوانين حماية المستهلك بشكل عام، وحث المستهلكين وتشجيعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالقانون وعمليات التعرض لـ الغش التجاري .

شعار الحملة «توعيك عشان تحميك»

وتحمل الحملة شعار «توعيك عشان تحميك»، لتأكيد الهدف التوعوي من الحملة المراد تحقيقه؛ إذ أنه من أهم فعاليات الحملة تنظيم ورشة مجانية في مقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، إسهاما من كلية الاعلام جامعة القاهرة في تشجيع الطلاب.

وتناولت الورشة التعريف بدور جهاز حماية المستهلك للاهتمام بصحة المستهلك وسلامته وأمواله، وتوضيح من هم المسؤولين عن حماية المستهلك، فضلا عن أهم طرق التبليغ وشروط تقديم الشكوى، والتعريف بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

قيادات جهاز حماية المستهلك يحاضرون في ورشة التدريب

وحاضر بورشة حملة تدابير المدرب مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، وشيماء سلامة، نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز.

وأشاد الطلاب الحاضرين بالورشة ومدى التفاعل بها، وأبدوا رغبتهم وحماسهم في طلب المزيد من الورش والدورات التي تقدمها الوكالة.

ويشترك في حملة تدابير 21 طالبا وطالبة، هم: سحر شريف «قائد الفريق»، روان خالد، مارتينا أسامة، هند عبدالله، روان صبري، أحمد ناصر، ندى محمود، ياسمين طارق، آلاء محمد، سلمي الروبي، آية أمين، رؤى عاشور، محمد جعفر، حبيبة عاطف، مصطفى عاشور، علياء صلاح، سهيلة سعيد، أحمد يونس، مريم هادي، يوسف خالد، حازم زكي.