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عاجل.. «التعليم» تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة الغش في «الثانوية العامة»

كتب:

أميرة فكري
11:29 ص | الخميس 02 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، مبكرا، وكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة الغش، من بينها، أنه سيتم تدريب رؤساء اللجان، للتصدي للغش وعدم حدوث أي مشاكل في لجان السير بالامتحانات، مضيفا أنها ستخرج بشكل جيد وكل طالب سيحصل على حقه.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التعليم، أنه أصدر قرارا وزارياً رقم 23 بتاريخ 29 يناير برئاسته لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2023، وخالد عبد الحكم نائباً، ورمضان محمد رمضان، مشرفا على أعمال تقدير الدرجات، مشددا على أن الامتحانات ستكون وتتم بكل شفافية.

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بقلم أميرة فكري